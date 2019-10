Tindouf : La manifestation économique « El-Mouggar » prévue en novembre prochain

La manifestation économique et commerciale « El-Mouggar » est prévue à la mi-novembre prochain, indiquent mardi des services de la wilaya de Tindouf, cités par l’APS.

Relancée après une absence depuis 1975, cette manifestation internationale fait l’objet actuellement d’intenses préparatifs pour être au rendez-vous avec les participants, opérateurs algériens et africains, ainsi que de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), selon les mêmes services. Cette manifestation est également consolidée par l’ouverture du poste frontalier terrestre « Mustapha Ben Boulaïd» entre l’Algérie et la Mauritanie constituant une opportunité fructueuse pour promouvoir la coopération commerciale entre les populations de la bande frontalière, l’encouragement des échanges commerciaux et la propulsion du développement avec les pays voisins, selon la même source. Plus de 50 opérateurs économiques et commerciaux algériens devront prendre part, au cotés de leurs homologues africains, à cette manifestation leur permettant de tisser de nouvelles relations commerciales et d’exposer leurs produits.

