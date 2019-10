Wilaya d'Alger: Lancement d'une campagne de sensibilisation pour lutter contre la drogue en milieu scolaire

Une caravane de sensibilisation à la lutte contre la drogue en milieu scolaire a démarré, dimanche à Alger, pour sillonner jusqu'au 19 décembre prochain, 25 établissements éducatifs et centres de formation professionnelle à travers les circonscriptions administratives de la wilaya.

L'organisation de cette caravane intervient dans le cadre d'une série d'activités de sensibilisation de portes ouvertes auxquelles participe l'association « Moustaqbal Chabab » de manière périodique au profit des jeunes de la wilaya d'Alger et des différentes catégories de la société, a fait savoir le président de l'association , Khaled Bentorki, ajoutant que « cette caravane est une continuité de celle organisée l'année dernière en coordination avec l’Assemblée populaire de wilaya d'Alger (APW) ». « La caravane organisée en 2018 avait attiré plus de 500 jeunes souffrant de toxicomanie qui ont été orientés vers les différentes structures et centres spécialisés », a ajouté le responsable.

Rédaction Web