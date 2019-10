Mila: Plus de 113.000 hectares réservés à la céréaliculture

Une surface dépassant les 113.000 hectares a été réservée à Mila au titre de la saison agricole 2019-2020 pour la production de différentes catégories de céréales, a indiqué le directeur de wilaya des services agricoles (DSA), Messaoud Ben Dridi, cité par l’APS.

Le même responsable a précisé que « plus de 60% de cette surface sera consacrée à la production du blé dur ». M. Ben Dridi a rappelé dans ce sens que « durant la précédente saison agricole, une surface agricole de près de 115.000 hectares avait été réservée et avait permis une production de plus de 3,450 millions quintaux de céréales dont 2,65 millions de quintaux collectés, classant ainsi Mila parmi les premières wilayas du pays en matière de production céréalière ».

La DSA prévoit au titre de l’actuelle saison, une production céréalière proche de celle réalisée la saison écoulée avec « des conditions climatiques favorables » a souligné le même responsable.

Rédaction Web