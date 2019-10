Le ministre de la Communication affirme : « Les textes relatifs au secteur de l'Information et de la communication à la hauteur des attentes de la corporation »

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a indiqué lundi à Alger que « dans le cadre de sa démarche visant à promouvoir le secteur des médias, le ministère prépare une série de textes couvrant tous les aspects d'intérêt pour le secteur ». Invité du forum du quotidien Echaab, consacré aux « fake news », M. Rabehi a précisé que « ces textes qui sont à l'examen dans un cadre participatif associant les représentants de plusieurs ministères s'inspirent des différentes propositions auxquelles nous sommes parvenus à travers nos rencontres avec les professionnels du secteur des médias publics et privés ». Le ministre a affirmé également que « les lois sont à la hauteur des attentes des membres de la corporation quant à leurs droits et aux obligations de leurs employeurs et tiennent compte de l'éthique et de la déontologie de la profession, ce qui permet de rapporter l'information sans altération ». Mettant en garde contre l'impact pernicieux des « fake news » sur les sociétés, le ministre a appelé les journalistes et les citoyens à « y faire face car elles portent atteinte aux intérêts du pays ».

Rédaction Web