Election présidentielle : Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature fixé à samedi prochain

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain est fixé au samedi 26 octobre 2019 à minuit, a rappelé lundi l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). « Conformément à l'article 140 de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 portant régime électoral, modifiée et complétée, qui dispose que la déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, dans les quarante jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral, l'Autorité nationale indépendante des élections rappelle que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle est fixé au samedi 26 octobre 2019 à minuit », précise un communiqué de l'ANIE. « Sur les 145 postulants ayant retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles en prévision de la présidentielle du 12 décembre prochain, six ont demandé un rendez-vous pour le dépôt de leurs dossiers de candidature au niveau de l'Autorité nationale indépendante des élections », a déclaré dimanche à Alger le président de cette Autorité, Mohamed Charfi, affirmant que « les délais légaux ne peuvent pas être prolongés ou réduits ». L'ANIE n'a pas vocation à «poursuivre les personnes pénalement » et par conséquent, elle procédera à l'examen des dossiers de candidature « conformément aux conditions prévues dans le Code électoral, sachant que toutes les signatures sont réputées authentiques jusqu'à preuve du contraire », a souligné le président de l'ANIE, ajoutant que « seule la Justice est habilitée à trancher en la matière ».

Rédaction Web