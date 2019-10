Accidents de la route : Quatre morts et 45 blessés durant les dernières 24 heures

Quatre personnes sont mortes et 45 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus durant les dernières 24 heures à travers différentes régions du pays, indique lundi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Oran où deux personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées dans deux accidents distincts, le premier s'est produit dans la commune Bir El Djir et le deuxième au lieu-dit Cap Falcon dans la commune d'Aïn El-Turk, précise la même source.

Par ailleurs et durant la même période, la Protection civile a déploré le décès de deux personnes par asphyxie, suite à l'inhalation du monoxyde de carbone émanant d'un chauffe-bain à l'intérieur de leur domicile familial à Boukadir dans la wilaya de Chlef. En outre, les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de deux incendies urbains, le premier s’est déclaré dans une habitation dans un immeuble à Ain El-Malha dans la commune de Gué de Constantine (Alger) et le deuxième à la cité Goudjil dans la commune d’Ouzera, wilaya de Médéa.

