Naftal : Des nouveaux bons de carburants sur le marché prochainement

De nouveaux bonsde carburants avec mention d'expiration seront mis sur le marché prochainement, a annoncé lundi l’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits Pétroliers (Naftal). « Naftal informe sa clientèle qu'elle procédera prochainement à la mise sur le marché de nouveaux bons de carburants portant une durée de validité déterminée, soit une date d’expiration, qui sera mentionnée sur le bon », a précisé la même source dans un communiqué. Dans le même contexte, l'Entreprise nationale a fait savoir que « les bons carburants de 460,00 DA et de 690,00 DA, seront retirés définitivement du marché, à compter du 1 janvier 2020 ». A ce titre, Naftal a invité ses clients soit, à utiliser les bons d’essence en question, avant la date de retrait susmentionnée, ou se rapprocher de ses entités commerciales territorialement compétentes, afin de « procéder à l’échange des anciens bons non utilisés, sur présentation de la facture originale, avant le 31 décembre 2019 ».

Rédaction Web