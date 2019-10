Biskra : Une caravane pour présenter les véhicules Mercedes-Benz

La caravane commune de l’Armée nationale populaire (ANP) et de la Société algérienne de distribution des véhicules Mercedes-Benz a séjourné, vendredi et samedi dernier à Biskra, a-t-on constaté. Les deux haltes de la caravane effectuée dans les villes d’El Kantara et de Biskra a permis au public de découvrir la gamme de véhicules produits par la société algérienne de distribution de la marque Mercedes-Benz. La manifestation qui s’était déjà arrêtée à Sétif et Batna a ainsi présenté les modèles j300, Zetros et Actros produits en Algérie sous la marque Mercedes-Benz.