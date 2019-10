Jijel: récupération mensuelle de 1.000 tonnes de déchets en plastique

Le volume des déchets en plastique collectés dans la wilaya de Jijel depuis le centre d’enfouissement technique (CET) et des établissements publics, a atteint 1.000 tonnes par mois, a indiqué le directeur de l’environnement, Ouahid Techachi, cité à l’APS.

Ce volume collecté mensuellement résulte des campagnes de sensibilisation lancées au profit des citoyens avec l’objectif de lutter contre le plastique à travers « une stratégie de récupération fiable, opérationnelle depuis une année et demi », a précisé le même responsable. Cette stratégie se concentre sur « la récupération des déchets en plastique depuis les plages surveillées, les établissements publics dont les écoles, les résidences universitaires et les instituts de formation professionnelle en plus des cités d’habitation » a-t-il détaillé, soulignant que « la démarche a permis de collecter des quantités importantes de plastique et de créer six micro-entreprises spécialisées dans la collecte et le recyclage de ce type de déchets ».

Rédaction Web