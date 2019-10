Pêche à Boumerdés: Entre l’amélioration de la production et l’instabilité des prix

La production de poissons pélagiques, à Boumerdés, a enregistré une « amélioration durant les huit premiers mois de 2019, estimée à prés de 21% comparativement à la même période de l’année dernière, ayant induit une fluctuation dans les cours de ce produit », a indiqué le directeur de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya, cité à l’APS.

M. Kadri Cherif a annoncé dans ce cadre qu’« une prise de 3.930 tonnes de poissons bleus a été réalisée à la période indiquée soit en hausse de 700 tonnes comparativement à la même période de 2018, siège d’une capture de pas plus de 3.230 tonnes » poursuivant qu’ « une grande partie de ces prises (soit 90%) est représentée par (la sardine et l'anchois), au moment où le reste englobe plusieurs variétés de fruits de mer et de crustacés notamment »a-t-il ajouté. Cette amélioration de la production a été accompagnée, selon M. Kadri, par une « instabilité des prix de ce produit sur le marché local, où le kilogramme de sardine a atteint des pics entre 500 et 600 da, durant les premiers mois de 2019, avant de descendre, pendant la saison estivale à des seuils plus cléments (entre 100 à 200 DA le kilo) » a-t-il précisé.

