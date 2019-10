Souk Ahras: hausse sensible de la production du liège en 2019

La production du liège a enregistré une hausse sensible dans la wilaya de Souk Ahras au titre de la saison 2019, atteignant 6.500 quintaux, contre 5.626 quintaux au cours du précédant exercice, a indiqué la conservation des forêts, cité par l’APS.

Cette augmentation est due principalement à « la concrétisation de plusieurs projets visant la réhabilitation des forêts du liège à travers l’aménagement et l’ouverture des pistes forestières, ainsi que des tranchées pare-feux, et la réalisation des points d’eau dans les communes de Mechroha, d’Ain Zana et d’Ouled Idriss, où sont recensés les surfaces forestières consacrées à ce type d’arbres », a précisé le chef du service de gestion des patrimoines au sein de la conservation des forêts, Mohamed Zine. La campagne de récolte du liège de cette saison, selon le même responsable, « a permis de créer des postes d’emploi en faveur de plus de 150 employés saisonniers » poursuivant que son opération de vente est prévue « en novembre prochain et sa valeur financière pourrait atteindre jusqu’à 70 millions DA », a indiqué la même source.

Rédaction Web