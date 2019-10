Appels à des grèves des enseignants du primaire pour les 21 et 23 octobre

Les écoles primaires risquent d’être désertées par les enseignants, ce lundi 21 octobre puis mercredi, 23 octobre, suite à des appels lancés par deux organisations syndicales d’observer des journées de grève.

Selon en effet des communiqués de presse du syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et de l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation professionnelle (UNPEF), cette décision de débrayage a été prise suite au « refus » des pouvoirs publics prendre en charge leurs revendications, qu’elles soient d’ordre sociales ou professionnelles.

On citera à ce propos le droit à la retraite anticipée, le recrutement de surveillants pour se substituer aux enseignants les tâches d’accompagnement des écoliers en dehors des classes (cantine, la récréation,…).

La restructuration du cycle primaire et la réduction du volume horaire des enseignants, la création de nouvelles grades d’enseignants pour les matières scientifiques, littéraires et l’éducation physique (sport) ou encore la révision des programmes pédagogiques pour notamment alléger le poids des cartables et la révision des calendriers des vacances et de la rentrée scolaires pour les régions du sud du pays.

Il est bon de rappeler que plusieurs écoles primaires ont été perturbées, la semaine passée, par une grève des enseignants suite à des appels anonymes lancés sur les réseaux sociaux.