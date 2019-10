Salon international du livre : priorité aux jeunes auteurs

Le 24e Salon international du livre à Alger (SILA), prévu du 30 octobre au 9 novembre, a choisi de mettre à l'honneur les jeunes auteurs et les lauréats des prix littéraires algériens et étrangers, avec une programmation réduite de rencontres. Selon le programme, quelque 1030 maisons d'édition dont près de 300 algériennes exposant près de 183 000 titres, sont attendues au Palais des expositions des Pins-maritimes à Alger (Safex). Cette année le public aura rendez-vous avec une rencontre sur l'histoire intitulée « 1919: l'Algérie face aux défis de liberté et du siècle », en outre des conférences sur la littérature et le théâtre, la poésie « melhoun » et autre bande dessinée. L’invité d'honneur du Sila 2019, sera le Sénégal, qui devra être représenté par des auteurs comme Hamidou Sall, Khallil Diallo, Rahmatou Seck Samb, ou encore Abdoulaye Racine Senghor. Une rencontre entre éditeurs algériens et sénégalais est également prévue à la fin du salon.

Rédaction Web