Lutte antiterroriste: une cache d'armes et de munitions découverte à Bordj Badji Mokhtar

Une cache d’armes et de munitions a été découverte vendredi près de la bande frontalière sud à Bordj Badji Mokhtar (6 RM), par un détachement de l'Armée Nationale Populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. En effet, cette cache d’armes et de munitions contenait, « deux mitrailleuses lourdes de calibre 14.5 mm, un mitrailleuse de type FM, une mitrailleuse de type PKT, quatre Pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov », précise la même source. Cette cache contenait également « deux fusils semi-automatique de type Simonov, ainsi que sept chargeurs, deux chaines de munitions, et (1421) balles de différents calibres » ajoute le communiqué.

Rédaction Web