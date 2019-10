Terrorisme : destruction de cinq abris pour terroristes à Batna et Skikda

Cinq abris pour terroristes ont été découverts et détruits, vendredi à Batna et Skikda, par des détachements de l’Armée nationale populaire(ANP), a annoncé samedi le ministère algérien de la Défense nationale (MDN). Selon la même source, ces abris contenaient « 20 mines de fabrication artisanale, un fusil de chasse et un fusil carabine usés, 63 balles de différents calibres, une quantité de poudre noire, un groupe électrogène, des outils de détonation, des médicaments et divers objets ».

A Sidi Bel Abbes (2e RM), « 87 Kilogrammes et 28 grammes de kif traité ont été saisis par un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale qui ont saisi, également, un véhicule touristique et arrêté trois narcotrafiquants ». Lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et In Guezzam (6eRM), « 23 personnes ont été arrêtées par des détachements combinés de l’ANP qui ont saisi un véhicule tout-terrain, deux groupes électrogènes, deux marteaux piqueurs et deux détecteurs de métaux ».

Rédaction Web