Catalogne : des scènes de chaos à Barcelone vendredi soir

182 blessés ont été comptabilisés dans l'ensemble de la Catalogne, ont annoncé samedi les services de secours, selon l’APS. Uniquement à Barcelone, 152 personnes ont été blessées lors des protestations contre la condamnation de dirigeants indépendantistes, ont indiqué les secours. Les autres manifestants blessés ont été recensés notamment à Gérone, Tarragone et Lérida. Au total, 83 personnes ont été interpellées dans l'ensemble de la région suite à ces violences, a indiqué le ministère de l'Intérieur. En plein centre-ville, des militants indépendantistes radicaux ont affronté dans la soirée de vendredi les forces de l'ordre en lançant des pierres ou des objets métalliques, tandis que les policiers répondaient par des tirs de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes, selon des médias. De nombreux feux ont été allumés et des barricades élevées dans les rues au cinquième jour de la mobilisation contre la condamnation lundi à de lourdes peines de prison des dirigeants indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession d'octobre 2017.

Rédaction Web