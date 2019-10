Tunisie : le ministère de l'Intérieur prendra des mesures contre ceux qui "portent atteinte" à ses structures.

Le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé vendredi avoir ouvert des procédures légales à l'encontre de ceux qui "portent atteinte, remettent en question ou attribuent indûment" des faits à ses structures, appelant à s'abstenir de l'impliquer dans des tiraillements afin qu'il mène à bien les tâches qui lui sont confiées, ont rapporté samedi des médias. Le ministère de l'intérieur a fait remarquer que de « nombreuses déclarations de certaines parties incluaient des allégations malveillantes et des atteintes à la sécurité de l'Etat et des intérêts supérieurs du pays, ainsi qu'une violation flagrante de la législation en vigueur, en particulier des articles 54 et 55 sur la liberté de la presse, l'imprimerie et l'édition ainsi que des dispositions du code pénal sur la diffamation, les mensonges et l'attribution de comportement infondé à un agent public ».

Rédaction Web