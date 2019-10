Les prix du pétrole en légère baisse

Le prix du pétrole a connu une légère baisse aujourd’hui, en cours d'échanges européens après deux jours consécutifs de chute, pénalisés par un abaissement des prévisions de croissance mondiale pour 2019.

Mercredi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 58,47 dollars à Londres, perdant 0,44% par rapport à la clôture d’hier. A New York, le baril américain de WTI pour novembre lâchait de 0,28%, à 52,66 dollars. La veille, les deux cours ont cédé respectivement 1 et 1,5%, après avoir abandonné chacun plus de 2% lundi. « Les révisions à la baisse des prévisions de croissance pour cette année annoncées hier (mardi) par le FMI ont nourri les inquiétudes des investisseurs sur une possible chute de la demande mondiale en pétrole » ont constaté les analystes du marché.

Rédaction Web