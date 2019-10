Egalité des sexes: l’Algérie occupe une bonne position

L’Algérie occupe une « bonne position » en Afrique et dans le monde arabe en matière de mise en œuvre de l’Objectif de développement durable relatif à l’égalité des sexes (ODD5), a affirmé mercredi à Alger, le Coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, cité par l’APS.

Lors de l’atelier sur le renforcement des capacités nationales sur l’égalité entre les sexes, Eric Overvest a relevé que« des grandes avancées ont été réalisées par rapport à la participation de la femme dans la vie politique et dans les centres de décision en occupant des postes de responsabilité » confirmant que « l’Algérie a accompli de grands efforts dans la lutte contre les violences faites aux femmes », notamment « l’effort réalisé sur le plan législatif concernant l’élaboration des plans d’actions en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ». Le Coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie a rappelé également que « l’appui apporté par le Système des Nations unies au Gouvernement algérien et aux partenaires nationaux institutionnels et de la société civile vise à accompagner les efforts nationaux pour une meilleure prise en compte de l’égalité dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 » a-t-il ajouté.

Rédaction Web