Ghardaïa: Réhabilitation d’une dizaine de bureaux de poste

Une enveloppe de près de 100 millions de dinars a été investie par l’entreprise Algérie-Poste pour une opération de réhabilitation d’une dizaine de bureaux de poste dans la wilaya de Ghardaïa, a indiqué le directeur local d’Algérie-Poste à l’APS. Cette opération « vise à la rénovation et l’ouverture de nouveaux guichets avec des prestations modernisées et informatisées au service du client et utilisateur, suivi d’un renforcement des normes de sécurité », a précisé Djamel Loudjane.

Dans le même contexte, « ce montant a permis également de financer la construction d’un nouveau bureau de poste dans le quartier Ouled-Naiel dans la commune de Guerrara », expliquant que « les travaux de ce bureau de poste sont en cours d’achèvement avec un taux d’avancement de 97% ». Par ailleurs, « pas moins de quinze guichets automatiques de billets de banque (GAB) ont été également installés pour permettre aux utilisateurs de retirer leur argent dans les localités de la wilaya. Ils ont été accompagnés par la distribution de plus de 47.967 cartes monétique « Edahabia » pour les citoyens titulaires de comptes CCP », a fait savoir le même responsable.

