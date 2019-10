El Bayadh: un mort et quatre blessés dans un accident de la route

Une personne a été tuée et quatre autres blessées dans un accident de circulation survenu mercredi matin, à l’entrée de la localité de Labiodh Sidi Cheikh, selon les services de la protection civile de la wilaya d’El Bayadh. Le drame s’est produit sur la RN 59, à deux kilomètres de l’entrée Nord de la commune , où un véhicule léger a dérapé avant de percuter violemment un mur. La victime était âgée de 36 ans, et les blessés sont deux femmes, un homme et un enfant de 6 ans, qui ont été pris en charge au niveau de l’hôpital de la ville, alors que la dépouille de la victime a été déposée à la morgue du même établissement sanitaire. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de cet accident.

Rédaction Web