Aquaculture: une croissance de plus de 20 % à la fin 2019

La croissance de la production aquacole en Algérie a dépassé, au cours des trois dernières années, les 20% et devra atteindre les 100% d’ici la fin de l’année, selon le directeur général de la pêche et de l’aquaculture, cité par l’APS.

Le responsable Taha Hammouche a affirmé que « ce secteur suscite beaucoup d’intérêt auprès des investisseurs, où quelques 71 projets sont déjà réalisés » en précisant que « la direction de la pêche et de l’aquaculture a cumulé 670 demandes pour de nouveaux projets.

« La tutelle a validé quelques 400 études de projets parmi les 670 déposés, mais les banques ne suivent pas en ce qui concerne le déblocage de fonds pour financer ce genre de projet », a précisé M. Hammouche, estimant que « le financement reste un obstacle de taille pour le développement de ces projets, dont la majorité ont été autofinancés par des investisseurs ». Dans le même contexte, Hammouche a fait savoir que « malgré ces difficultés, la croissance enregistrée dans ce secteur est très importante », notamment « après nos conventions avec les partenaires étrangers (la Corée du sud, et l’Egypte) qui a permis le transfert des technologies et de savoir-faire en matière d’élevage et de production » a précisé Taha Hammouche, en faisant savoir que « l’aquaculture reste un créneau d’avenir sur lequel la tutelle mise pour satisfaire les besoins nationaux en poissons ».

Rédaction Web