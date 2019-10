Tindouf : Des mesures urgentes pour éviter la contamination de l’eau potable

Des mesures ont été prises par les services de l’Algérienne des Eaux (ADE) de Tindouf pour éviter la pollution de l’eau potable distribuée au chef lieu de wilaya, Selon les déclarations des responsables locaux de l’entreprise, cités par l’APS.

« Ces mesures préventives ont été adoptées suite à des plaintes d’habitants des quartiers Ksabi et El-Badr, suspectant des infiltrations d’eaux usées dans le réseau d’eau potable, après avoir constaté un changement de couleur et le dégagement d’une odeur de cette eau », a expliqué le directeur de l’ADE par intérim, Nasreddine Bechani. Un plan d’urgence a été arrêté et comporte la rénovation du réseau d’AEP au niveau des quartiers précités et un appel à ses habitats de ne pas recourir aux pompes hydrauliques le jour ou l’eau n’est pas distribuée dans le réseau. De même, a-t-il été décidé d’ « accroitre le taux de chlore dans l’eau potable distribuée, comme première mesure pour éliminer d’éventuels éléments bactériologiques, et de procéder à des prélèvements d’échantillons le jour et le lendemain de la distribution de l’eau pour analyses par les laboratoires de l’ADE et du bureau communal d’hygiène », a enfin précisé le responsable.

