Batna : Un bus se renverse : 7 blessés

Sept personnes ont été blessées après le dérapage et le renversement hier d'un bus de voyageurs assurant la ligne Batna-Alger, dans la commune de Djerma. L'accident s'est produit sur un segment de la RN 3 au lieu-dit "Ain Essekhoun'', a indiqué le lieutenant Hassan Yahia-Cherif. Les blessés, âgés entre 22 et 57 ans, ont été secourus par les éléments d'intervention des unités secondaires de la Protection civile de Djerma, El Madher et Ain Yagout ainsi que ceux de l'unité principale de Batna. Six blessés ont été transférés par les pompiers secouristes à la polyclinique d'El Madher, tandis que la septième victime, souffrant d'une fracture, a été évacuée par un citoyen au CHU de Batna. Une enquête a été ouverte par les services concernés pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, le bus transportait 11 voyageurs.