Méningite virale : près de 435 cas enregistrés dans l’Est du pays

Pas moins de 435 cas de méningite virale ont été enregistrés par différentes structures de santé, réparties à travers plusieurs wilayas de l’Est du pays « depuis le mois de juin dernier à ce jour », a révélé, mardi à Constantine, le Pr. Djamel Zoughailèche, épidémiologue et directeur de l’Observatoire régional de la santé, cité par l’APS.

Intervenant à l’occasion d’une conférence de presse, tenue au siège de la direction de la santé de Constantine, ce spécialiste a affirmé que « ces cas de méningite virale, qui a connu un pic durant le mois de juillet, ont été recensés à travers 14 wilayas de l’Est, dont Sétif, Jijel et Batna », précisant qu’ « aucun décès n’a été déploré au cours de cette même période ». Selon Pr. Zoughailèche, « environ 38 % des malades touchés sont âgés de moins de 2 mois jusqu’à 14 ans », ajoutant que « plus de 90 % des malades ont été hospitalisés et n’ont présenté aucune complication ». Concernant les causes de cette méningite virale, le Pr. Zoughailèche a indiqué que « des analyses sont actuellement en cours à l’institut Pasteur d’Alger pour déterminer la nature du virus à l’origine de cette pathologie, dont la principale prévention reste notamment le respect des règles d’hygiène et le lavage fréquent des mains ».

Rédaction Web