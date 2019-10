Béchar : 150 bodybuilders en tournoi

Quelque 150 athlètes, entraîneurs et cadres techniques prendront part au tournoi national de bodybuilding, prévu du 17 au 19 octobre à la maison de la culture Kadi-Mohamed de Béchar, a appris mardi l’APS des organisateurs. Cette manifestation, première du genre à se dérouler dans une wilaya du sud et qui est dédiée au défunt culturiste Mohamed Ben Aziza, verra la participation d’athlètes de 22 wilayas du pays, issus de différents clubs et associations spécialisés dans cet art de la performance physique, a précisé à l’APS Salhi Salah, membre de l’association locale "Farraj", créée il y a un an, spécialisée dans la pratique sportive du bodybuilding. Cette compétition nationale sera encadrée par 20 experts et entraineurs de la Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness (FABPF)

Rédaction WEB