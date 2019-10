Un terroriste se rend aux autorités militaires à Adrar

Un terroriste, dénommé "Toudji Athmane", alias "Abou Sofiane", s'est rendu lundi aux autorités militaires à Adrar, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) repris par l’APS. Il avait rallié les groupes terroristes en 2013. Dans le même contexte, une opération dans la commune de Theniet El-Had, wilaya de Tissemsilt, a permis, hier, la neutralisation du terroriste Malal Amar, alias Ouala, et la récupération d’armes à feu. D’autre part, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de recherche à Médéa, une bombe de confection artisanale et six casemates contenant divers objets, tandis que d’autres détachements et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela et Batna. Des garde-frontières ont saisi, lors d’une patrouille de fouille menée près de la bande frontalière à Tlemcen, 25 kilogrammes de kif traité, alors que des garde-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de neuf personnes à El-Ghazaouet et El-Kala.

Rédaction Web