Ouargla : 1.600 cas de cancer recensés au cours des quatre dernières années

Le cancer du sein vient en tête des pathologies, en termes de prévalence, avec un taux avoinant les 48%, suivi du cancer de la prostate (24%), du poumon et du rectum (15%) et du colon (10%). On compte aussi 22 cas de cancer, en majorité de la leucémie, chez l’enfant. Au total, plus de 1.600 cas de cancer de différents types ont été enregistrés à travers la wilaya d’Ouargla sur la période 2014-2018, a appris l’APS mardi auprès de l’établissement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla.

La plupart de ces cas se répartissent entre les cancers du sein, du col de l’utérus et de l’appareil digestif chez les femmes, de la prostate, des poumons et du colon chez les hommes et la leucémie chez l’enfant, a indiqué le médecin assistant en oncologie de l’hôpital, Hocine Bouaziz. Le service de médecine nucléaire de l’EPH Mohamed Boudiaf d’Ouargla va recevoir un nouvel accélérateur dans les prochains jours, ce qui permettra d’améliorer l’accueil du nombre croissant de malades et de réduire la durée des attentes. D’autre part, l’association "Menbaa El-Hayet" des sages-femmes et l’association caritative "Ahbab El-Marid" organisent depuis le début du mois en cours, à l’occasion du mois rose, une caravane de sensibilisation visant un dépistage précoce du cancer du sein.

Rédaction Web