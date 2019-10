HAUT COMMISSARIAT AUX REFUGIES : Faire davantage pour protéger les enfants migrants

De Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé lundi les pays européens à intensifier leurs efforts pour protéger les enfants réfugiés et migrants présents sur leurs territoires. Selon le tout dernier rapport du HCR intitulé "Voyages du désespoir", quelque 80.800 personnes sont arrivées en Europe, entre janvier et septembre 2019, par les voies d'accès de la Méditerranée - contre 102.700 pendant la même période en 2018. Parmi les arrivants, plus d'un quart étaient des enfants, beaucoup voyageant sans leurs parents. Parmi ses recommandations, le HCR appelle les Etats européens à mettre fin d'urgence à la détention d'enfants issus de l'immigration, à nommer des tuteurs ou des travailleurs sociaux qualifiés et à veiller à ce que les enfants réfugiés et migrants puissent recevoir une éducation.

Rédaction Web