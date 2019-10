FAIM DANS LE MONDE : 14% de la nourriture mondiale est perdue avant d'atteindre l'étape de la vente

De Rome, le rapport sur la Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2019, publié lundi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) révèle que près d'un tiers de l'ensemble de la nourriture produite et destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée, chaque année, rapporte l’APS. « Alors que nous nous efforçons de faire des progrès en vue de réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, nous pouvons seulement être efficaces si nos efforts sont le fruit d'une solide compréhension du problème », a déclaré le directeur général de la FAO, Qu Dongyu.

« Comment pouvons-nous permettre de jeter de la nourriture lorsque chaque jour plus de 820 millions de personnes souffrent de la faim à travers le monde ? », s'est-il indigné. Près de 14% de la nourriture mondiale est perdue avant d'atteindre l'étape de la vente, y compris lors des activités menées au niveau de l'exploitation, pendant l'étape de stockage et pendant le transport, signale le rapport.

Rédaction Web