Batna, Biskra et Tamanrasset : Six éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 13 octobre, six éléments de soutien aux groupes terroristes, suite à des opérations distinctes à Batna/5e RM, Biskra/4e RM et Tamanrasset/6e RM. A Relizane (2e RM), un narcotrafiquant en possession de 12 kilos de kif traité a été arrêté par un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale. A Aïn Témouchent (2e RM), Tébessa et Oum El Bouaghi (5e RM), des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 5.306 comprimés psychotropes, 2.730 unités de boissons, 7.500 paquets de cigarettes et 2.500 cartouches. Par ailleurs, 68 individus ont été interceptés lors d’opérations à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM) par des détachements de l’ANP qui ont saisi également divers matériels. A In Guezzam, 9 tonnes de denrées alimentaires, 1,9 tonne de produits détergents destinés à la contrebande, ainsi que 16 véhicules tout-terrain ont été saisis par la Gendarmerie nationale. Une unité des Garde-côtes a porté, quant à elle, secours à 24 personnes à bord d’une embarcation en détresse à Oran (2e RM), alors qu’une autre unité a déjoué une tentative d’émigration clandestine de 9 personnes à Annaba (5e RM). Seize immigrants clandestins ont été, par ailleurs, arrêtés à Tiaret et Tlemcen (2e RM).