ECONOMIE : Ouverture mardi à Alger du Salon national de la micro-activité

Le Salon national de la micro-activité ouvrira ses portes, mardi, avec la participation de plus de 140 bénéficiaires du dispositif du micro-crédit issus de toutes les wilayas du pays, a indiqué, lundi, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, rapporte l’APS. Organisé du 15 au 17 octobre au niveau de l'Office Riadh El Feth, sous le thème "Entrepreneuriat: un enjeu d'avenir", le salon vise à « aider les bénéficiaires de micro-crédits à faire la promotion de leurs produits et à les commercialiser », en « mettant en avant les expériences les plus concluantes en matière de création d'activités économiques génératrices d'emplois ».

Cette manifestation entend également « faire connaître les facilités qu'offre l'Agence nationale du micro-crédit (ANGEM) ». Plusieurs activités sont prévues en marge de cet événement, notamment le lancement d'une plateforme électronique d'enregistrement en ligne au profit des entrepreneurs et des postulants à un micro-crédit, la remise des chèques aux bénéficiaires de micro-crédits et la distribution des décisions d'attribution d'un local commercial à de jeunes entrepreneurs.

Rédaction Web