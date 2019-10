Médéa : renfort paramédical et réouverture de deux centres de santé

Les communes de Bouaiche, Boughezoul et Derrag, au sud de Médéa, ont bénéficié récemment d’équipements médicaux et un renfort de personnel paramédical, dans plusieurs structures sanitaires de proximité, afin de résorber le déficit enregistré au sein de ces structures, selon la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, cité par l’APS.

Cette nouvelle dotation en équipement médicaux concernent notamment les services de radiologie, laboratoire d’analyse médical et la chirurgie dentaire, dépendant des polycliniques de Boughezoul et Bouaiche, renforceront les prestations sanitaires. D’autre part, un personnel paramédical a été affecté, hier, au niveau des centres de santé de « El-Ketar » et « Ain-Beida », commune de Derrag, suite à une décision prise, la semaine dernière, par le chef de l’exécutif, pour procéder à la réouverture de ces deux structures, restées fermées pendant plusieurs années, faute de personnel, a-t-on ajouté.

