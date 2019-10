Tamanrasset : Une cache de munitions découverte

Un détachement de l’ANP a découvert, le 12 octobre, près des frontières sud à Tamanrasset /6e Région militaire, une cache contenant 1.542 balles. Dans le même contexte, "un détachement de l’ANP a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Khenchela/5e RM, tandis qu’un autre détachement a détruit, à Boumerdès/1re RM, une bombe de confection artisanale. D’autre part, un détachement de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, a arrêté à Tipasa/1re RM et El-Bayadh/2e RM, huit narcotrafiquants et saisi 36,4 kilos de kif traité et quatre véhicules, ils ont également arrêté cinq narcotrafiquants en possession de 11.529 comprimés psychotropes à Oran/2e RM, Béchar/3e RM et Oum El Bouaghi/5e RM. A Tamanrasset/6e RM, un détachement de l’ANP a appréhendé en coordination avec des éléments des Douanes deux individus et saisi divers matériels, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Médéa/1re RM, un individu et saisi 2.222 unités de boissons. Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, à El-Kala/5e RM, une tentative d’émigration clandestine de quatorze personnes, tandis que vingt-neuf immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Tiaret/2e RM.