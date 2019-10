Tizi Ouzou : 46 départs d’incendie

La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré durant la journée d’hier pas moins de 46 départs d’incendie, dont cinq importants, à travers plusieurs localités. Selon un bilan de la Protection civile, les localités touchées par les cinq importants incendies qui ont été par ailleurs tous circonscrits sont Aggouni Boufel (Souk El Tenine), Ait Bouada (Azazga), Ait Abbas (Ouacifs), Harouka (Tirmitine) et Bouidel (Iferhounène).

La Protection civile a mobilisé tous les moyens ainsi que ceux de la colonne mobile, en plus des moyens des APC, de la conservation des forêts pour lutter contre cette multitude de foyers et éviter leur progression, a par ailleurs souligné la direction locale de la Protection civile, non sans rendre hommage à la mobilisation des citoyens des localités concernées qui ont déployé d’énormes efforts pour circonscrire ces incendies et limiter un tant soit peu les dégâts dont le bilan n’est pas encore rendu public. Hier, une chaleur caniculaire digne de celle des précédentes saisons estivale a sévi à Tizi-Ouzou à cause de ce nombre important d’incendies enregistrés en une seule journée.

B. A.