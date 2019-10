Sétif : Saisie de 223 quintaux de tabac contrefait

Autant sur le front de la lutte contre le crime dans toutes ses formes, les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale continuent de mener une lutte implacable pour la préservation de l’économie nationale que la santé du citoyen qui sont partie prenante de cette vaste activité qui s’est traduite récemment par le démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de tabac à priser et la saisie d’une importante quantité de ce produit contrefait.

Dans la stratégie mise en œuvre pour mettre en place un véritable goulot d’étranglement à ce genre de pratiques et partant, livrer une lutte sans faille aux «adeptes» de l’évasion fiscale et l’écoulement de produits issus de la contrefaçon, les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif ont procédé ces jours derniers au démantèlement d’un atelier clandestin et la saisie de plus de 223 quintaux de tabac de contrefaçon suite à différentes opérations menées sur le territoire de compétence de ce corps de sécurité.

F. Z.