Sidi Bel-Abbès : Il tue quatre membres de sa belle-famille

La paisible localité de Sidi-Lahcene, à quelque distance du chef-lieu de wilaya, s’est réveillée hier sur un drame qui a jeté l’émoi et la consternation au sein de la population. Un drame qui a suscité les commentaires et les spéculations bien évidemment sur les motivations réelles de son auteur. Le crime a été commis par un inspecteur de police qui, à la suite d’un différend conjugal, s’en est pris à sa belle-famille, tuant son épouse, sa belle-sœur, ses beaux-parents et blessant son beau-frère qui se trouve dans un état comateux au CHU Hassani-Abdelkader.

Aucune information n’a filtré sur le mobile de ce drame, même si l’on évoque çà et là les problèmes conjugaux sanctionnés par un récent divorce. Une simple altercation est suivie de l’irréparable, avant que l’auteur ne prenne la fuite et reste recherché, suite à sa localisation, par les services de la police judiciaire, où de grands moyens ont été mobilisés pour l’opération. Une enquête a été ouverte.