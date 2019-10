Sud et hauts plateaux : 17 milliards de DA pour lever le gel des projets infrastructures hospitalières

« Les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux ont bénéficié d’une enveloppe de plus de 17 milliards de dinars (DA), allouée pour lever le gel de certains projets de réalisation et d'équipement des infrastructures hospitalières », a annoncé le ministre des finances Mohamed Loukal.

Lors d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, les walis des régions du Sud et des Hauts Plateaux et des représentants du secteur de la Santé des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, le ministre des finance a fait savoir que d'autres projets d'une valeur de 42 milliards DA avaient été inscrits dans la Loi de finances 2020.

Le ministre a expliqué que sur cette somme allouée, 8,7 milliards provenaient du Fonds spécial pour le développement du sud et 9,13 milliards du Fonds spécial pour le développement des Hauts Plateaux.

Cette enveloppe permettra d'équiper 21 hôpitaux d'une capacité allant de 60 à 120 lits et des établissements hospitaliers spécialisés dans la santé maternelle et infantile d'une capacité de 60 lits, de réaliser des polycliniques et d'acquérir des appareils de dialyse, douze (12) ambulances équipées et quinze (15) cliniques mobiles, a fait savoir M. Loukal.

S.E/El Moudjahid