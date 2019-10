Oran: Démantèlement de deux laboratoires de préparation illégale de produits pharmaceutiques

Deux ateliers secrets de préparation de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires sans autorisation, ont été démantelés par les services de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d’Oran.

« Suite à des informations faisant état de la de présence de deux laboratoires clandestins de produits pharmaceutiques et d'additifs alimentaires contrefaits, les investigations ont permis d’arrêter le principal mis en cause entrain de charger une quantité de ces compléments alimentaires de 255 kg » a indiqué le lieutenant de police Touati Mohamed à l’APS. La fouille des deux ateliers a permis la saisie de 14.282 boites de lait infantile périmé, 420 petites boites de saccharine, 3.235 boites de lait Ladimil, 870 boites de lait pour enfants, 370 unités de médicaments rouges, 25 sachets de sucre pesant 25 kg par sac et des étiquettes de marques étrangères. Un montant de 350.000 DA a été saisi en plus de 4.105 euros, deux véhicules, du matériel et des équipements de fabrication de compléments alimentaires étrangers, selon la même source.