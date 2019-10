Formation par apprentissage au sud : Des procédures pour atténuer le problème du chômage

Les nouvelles procédures de recrutement de la main-d’œuvre et renforcement de la formation par apprentissage seront mises en œuvre, au plus tard, le mois de novembre. Retenues pour les wilayas du Sud du pays, ces procédures, prévues dans la circulaire interministérielle du 11 janvier 2017, visent à résoudre le problème du chômage dans la région, d’assurer une gestion ferme et transparente en vue de faciliter l’insertion professionnelles des demandeurs d’emploi dans les wilayas du Sud, a expliqué le directeur de l’emploi (DE) de la wilaya.

Le contenu de cette circulaire fera, avant sa mise en œuvre effective, l’objet d’une journée d’étude et d’explication à animer prochainement en direction des acteurs du secteur de l’emploi, des entreprises nationales et étrangères activant dans la région et les associations concernées par le volet d’emploi, a fait savoir M. Bouâmama Daki.

Cette circulaire, qui avait pour but «d’apporter une gestion plus ferme et transparente au marché de l’emploi et de faciliter l’intégration des demandeurs de travail devait entrée en vigueur de manière graduelle au niveau de la wilaya d’Illizi avant sa généralisation à toutes les wilayas du Sud».

S.E/El Moudjahid