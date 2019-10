Forum El Moudjahid, Loi Hydrocarbures : réaliser de nouvelles découvertes pour la sécurité énergétique de l’Algérie

L'Algérie se doit de réaliser de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz pour assurer sa sécurité énergétique et ses revenus, notamment à travers le partenariat étranger, a indiqué dimanche à Alger au Forum El Moudjahid le directeur général des hydrocarbures au ministère, Mustapha Hanifi. « Il est indispensable, a-t-il insisté, de réviser le cadre juridique régissant les hydrocarbures d'où l'intérêt du projet de loi y afférent. Il a indiqué que le profil de production nationale connaissait une "tendance baissière"… De plus, « 60% des réserves gazières de l'Algérie sous contrat sont épuisées », même si, le pays possède un potentiel « extrêmement important ». « Si nous restons au stade actuel, avec l'accroissement de la consommation nationale, nous arriverons à l'horizon 2030 avec un bilan gazier déficitaire », a-t-il prévenu, ce qui « conduirait l'Algérie à importer du gaz ».

Concernant le contenu du projet de loi sur les hydrocarbures, il a fait savoir que l'architecture fiscale (de la loi en vigueur) « n'a pas été modifiée », alors que le système fiscal en soi a été « simplifié » et rendu « plus incitatif ». Un chapitre a été introduit dans ce projet pour une « plus grande intégration nationale à travers la participation des entreprises et des compétences locales ».