Infections nosocomiales au CHU Blida : des règles d’hygiène mal appliquées

Selon un reportage de l’APS, le personnel soignant peut être vecteur de certains cas d’infections nosocomiales enregistrés chaque année, en raison notamment du non respect des règles de base d’hygiène prescrites. C’est ce qu’a déploré le chef du service d'épidémiologie et de médecine préventive du CHU Frantz Fanon, le professeur Abderazzak Bouamra.

En outre, « les blocs opératoires, les services de réanimation et de maternité sont les plus exposés aux bactéries pathogènes, à cause de la faiblesse du système immunitaire des patients se trouvant au niveau de ces services médicaux », a-t-il souligné.

« Par ordre de fréquence, les sites opératoires (interventions chirurgicales), l’appareil urinaire, et les voies respiratoires sont cités parmi les organes humains les plus touchés par des infections contractées à cause des bactéries, souvent transmises par des mains infectées ou des outils médicaux non stérilisés », a relevé, pour sa part, la responsable du service prévention à la direction de la santé de la wilaya, Souria Mesbah.