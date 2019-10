Syrie/Offensive turque : Le nombre de déplacés pourrait dépasser les 400.000 personnes*

Le nombre de déplacés suite à l'offensive turque contre des positions kurdes dans le nord-est de la Syrie, pourrait augmenter encore, a indiqué dimanche l'ONU. « Nous envisageons un scénario selon lequel jusqu'à 400.000 personnes pourraient être déplacées dans les zones touchées et au-delà » et qui pourraient avoir besoin « d'aide et de protection », a précisé un porte-parole du Bureau de coordination des Affaires humanitaires (OCHA), Jens Laerke, cité par des médias. Les Nations Unies avaient annoncé vendredi que quelque 100.000 personnes avaient été contraintes de quitter leurs foyers depuis le début de l'offensive turque en Syrie, mercredi. Mais d'autres déplacements en provenance des zones rurales autour des localités de Tell Abiad et Ras al-Ain pourraient avoir lieu.