Méditerranée : Un cargo s'échoue sur les côtes de l'île de Corse

Un cargo d'environ 90 mètres de long transportant des bobines d'acier, avec sept personnes à bord, s'est échoué dans la nuit de samedi à dimanche sur la côte près des bouches de Bonifacio, haut lieu touristique dans le sud de la Corse, a annoncé la préfecture maritime corse. Dimanche à 1 heures GMT, le navire Rhodanus, battant pavillon d'Antigua-et-Barbuda et qui devait pénétrer dans les bouches de Bonifacio, « n'a pas viré à temps et a poursuivi sa route vers la côte en dépit des appels répétés du Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en Corse ». La situation est suivie en coordination avec les autorités italiennes et les autorités terrestres françaises. « Le navire se trouve en plein milieu des archipels de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio dans une zone de protection renforcée très sensible du point de vue environnemental », a souligné le directeur de la réserve, Jean-Michel Culioli, cité par des médias.