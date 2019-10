Union interparlementaire : M. Chenine demain à Belgrade

Une délégation des deux chambres du Parlement, présidée par Slimane Chenine, président de l'Assemblée populaire nationale (APN), participera du 13 au 17 octobre à Belgrade, aux travaux de la 141e assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), a indiqué un communiqué de l'APN.

Le communiqué précise aussi que «tous les organes juridiques de l'UIP seront présents lors de cette occasion, tels que le conseil d'administration et les commissions permanentes, à l'instar de celles des droits de l'homme et des questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le Forum des femmes parlementaires et celui des jeunes parlementaires».

A noter que le thème du débat général choisi pour cette année portera sur «le Renforcement du droit international : rôles et mécanismes parlementaires, et contribution de la coopération régionale».