Algérie - Bahreïn : Un cadre juridique de coopération en tourisme

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a mis en avant, jeudi dernier à Alger, la nécessité d'élaborer un cadre juridique de coopération" entre l'Algérie et le Bahreïn en matière d'investissements en tourisme et en hôtellerie et d'œuvrer à l'échange d'expertises dans le domaine de l'artisanat. Lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur du Royaume de Bahreïn, Fouad Sadek El Baharna, le ministre a insisté sur l'impératif d'"élaborer un cadre juridique de coopération bilatérale, en vue d'impulser les relations dans le domaine de l'investissement en tourisme, en hôtellerie et en artisanat" et "d'organiser des séjours touristiques au profit des opérateurs bahreïnis en vue de vulgariser le produit touristique algérien". Le ministre a passé en revue la stratégie tracée par les pouvoirs publics pour la promotion du secteur du tourisme et de l'artisanat. Pour sa part, l'ambassadeur bahreïni s'est dit fier quant aux relations bilatérales, exprimant sa disponibilité à les promouvoir, notamment dans le secteur du tourisme et de l'artisanat.

Les deux parties ont également convenu, poursuit le diplomate bahreïni, de l'impératif d'œuvrer, en vue d'impulser ensemble, les relations bilatérales dans le secteur, au mieux des intérêts communs des deux pays, conclut le communiqué.