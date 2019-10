Mila : Aménagement urbain

La wilaya de Mila a bénéficié, au titre de l’exercice en cours, de 600 millions DA, pour la prise en charge des travaux d’aménagement urbain de plusieurs cités résidentielles nouvelles de la wilaya, a indiqué, jeudi, le directeur par intérim de l’urbanisme, de la construction et de l’architecture, Mostefa Bechlouche. La majorité des cités ciblées dans le cadre de l’opération d’aménagement sont des sites destinés au programme de logement de la formule location-vente de l’agence AADL, dont les cités 300 logements à Ferdjioua, 500 logements à Téléghema, 400 logements à Sidi Merouane et 500 logements à Chelghoum Laïd, a précisé le même cadre à l’APS. Le site des 242 logements Cnep-Immo, dans la commune de Ferdjioua, dont la réception accuse un grand retard du fait de l’absence d’aménagement, sera également concerné par cette opération, et ses travaux d’aménagement primaires et secondaires seront pris en charge, a assuré la même source. Les souscripteurs aux 242 logements avaient organisé, à plusieurs reprises, des actions de protestation appelant les autorités locales à intervenir pour hâter la réception. Les travaux retenus qui toucheront aussi des sites de logements publics locatifs portent sur le raccordement aux divers réseaux (gaz, électricité, eau, assainissement), sur l’éclairage public et sur la réalisation de routes et trottoirs, est-il indiqué.