Tizi-Ouzou : Saisie de 59 kilos de corail

Suite à l’exploitation de renseignements faisant état d’un trafic de corail, les forces de police de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont entrepris des recherches qui ont permis l’identification puis le démantèlement d’une bande organisée, composée de 3 individus, spécialisés dans la contrebande de corail, et dont l’un des membres est originaire d’une wilaya frontalière, a indiqué avant-hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Les mêmes services ont procédé lors de perquisition chez les personnes arrêtées à la saisie d’une quantité de plus de 59 kg de corail, ainsi que deux véhicules touristiques utilisés pour le transport de cette matière, a fait savoir la même source.

Présentés lundi dernier au parquet de la ville de Tigzirt, les deux individus ont été mis en détention préventive, et le troisième a été placé sous contrôle judiciaire, a-t-elle, par ailleurs souligné.

Bel. Adrar