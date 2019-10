El-Tarf : Caravane médicale

Près d’un millier de personnes résidant à travers les différentes communes relevant des daïras d’El-Kala, El-Tarf et Besbès ont bénéficié de consultations médicales spécialisées, dans le cadre d’une campagne médicale, organisée du 2 au 12 octobre, a indiqué, mardi, la directrice locale de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Nahla Zouizi. Composée d’une douzaine de praticiens spécialistes, en l’occurrence un diabétologue, un ophtalmologue et un cardiologue, ainsi que des médecins généralistes et internistes, cette caravane médicale, initiée par le laboratoire par un laboratoire pharmaceutique en collaboration avec le ministère de tutelle, vise, a-t-elle affirmé, de dépister des maladies cardiovasculaires, chroniques, dermatologiques et ophtalmologiques, ainsi que des maladies infantiles et d’autres d’ordre génétique et héréditaire, telles que la drépanocytose. Cette caravane, qui est arrivée, mardi, dans la commune de Besbès, dernière étape de son périple, a été accueillie favorablement par les habitants qui se sont réjouis des consultations spécialisées proposées par quatre cliniques mobiles, équipées de matériels et de médicaments et leur évitant tout déplacement vers les structures sanitaires, a-t-on précisé de même source. Ces consultations s’inscrivent, a-t-elle ajouté, également dans le cadre de la prise en charge médicale des populations éparses et enclavées auxquelles des soins gratuits leur sont dispensés en plus de la détection précoce des maladies.