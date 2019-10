Santé : plus de deux milliards de personnes souffrent de troubles de la vue

Un rapport publié mardi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle que plus de deux milliards de personnes souffrent de troubles de la vue. Les problèmes oculaires sont de plus en plus liés au choix de mode de vie, y compris le temps passé devant un écran. Le docteur Alarcos Cieza de l'OMS a déclaré devant la presse à Genève que les jeunes font partie des personnes à risque. « L'un des facteurs susceptibles d'influencer l'augmentation du nombre d'enfants atteints de myopie est que les enfants ne passent pas assez de temps à l'extérieur. L'œil ne se détend jamais si vous restez à l'intérieur », a expliqué le docteur Stuart Keel de l'OMS.

Lancé à la veille de la Journée mondiale de la vue, célébrée ce jeudi 10 octobre, ce rapport constate que le vieillissement des populations, l'évolution des modes de vie et les problèmes d'accès aux soins oculaires, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, comptent parmi les principaux facteurs responsables de l'augmentation du nombre des personnes atteintes de troubles visuels.